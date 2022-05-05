Держприкордонслужба: ситуація на кордоні з Придністров'ям контрольована

Ситуація на ділянці кордону з невизнаним Придністров'ям контрольована, охорона посилена. Про це, посилаючись на речника Держприкордонслужби України Андрія Демченка, повідомляє Новое время.

"На лінії кордону з Молдовою на Придністровському сегменті ситуація контрольована. Цей напрямок посилено так само, як посилена охорона відбувається на кордоні з Білоруссю. Це не лише сили Держприкордонслужби, а й інші складові сектору безпеки та оборони" , - сказав він у ефірі національного телемарафону.

За словами Демченка, вживаються всі необхідні заходи для того, щоб не допустити провокацій у напрямку Придністров'я.

"Ми враховуємо всю ситуацію, що нагнітається навколо Придністров'я, про незрозумілі закиди у бік України, що нібито саме Україна веде якісь обстріли на території Придністров'я. Це все не відповідає дійсності. Наше основне завдання – не допустити провокацій, не допустити подальшої ескалації, оскільки ми добре розуміємо, що Росія може використати цю територію для подальшого нарощування своєї агресії проти України" , - резюмував він.

Раніше в Придністров'ї сталося кілька провокацій з вибухами, які, за даними ГУР, організували російські спецслужби, а місцева "адміністрація", підконтрольна кремлівському режиму, почала скликати людей на військові збори. У свою чергу, Україна посилила охорону державного кордону з регіоном, а сили оборони зайняли відповідні позиції.

Генеральне управління розвідки Міноборони також повідомляло, що Росія готує ракетний удар по Придністров'ю з жертвами серед мирного населення.