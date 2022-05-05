ОГП: РФ обстріляла Свято-Успенську Святогірську лавру

ОГП: РФ обстріляла Свято-Успенську Святогірську лавру
Фото: Wikipedia

Семеро людей постраждали внаслідок ворожого обстрілу Свято-Успенської Святогірської лаври, повідомляє﻿ Офіс генпрокурора.

У середу, 4 травня, РФ нанесла авіаудар по м. Святогірськ (Донецька область). Під приціл окупантів потрапила Свято-Успенська Святогірська лавра, яка нині є притулком для біженців від російської збройної агресії.

В результаті обстрілу території лаври пошкоджено будівлю гуртожитку. Поранення, за попередніми даними, отримали 7 цивільних громадян.

4fc969445461161288a16.jpg

Слідчі розпочали кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 Кримінального кодексу України).

Повна інформація щодо постраждалих та пошкодженої інфраструктури встановлюється.

Новини

Популярні теми форуму

analytics