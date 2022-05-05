ОГП: РФ обстріляла Свято-Успенську Святогірську лавру

Семеро людей постраждали внаслідок ворожого обстрілу Свято-Успенської Святогірської лаври, повідомляє﻿ Офіс генпрокурора.

У середу, 4 травня, РФ нанесла авіаудар по м. Святогірськ (Донецька область). Під приціл окупантів потрапила Свято-Успенська Святогірська лавра, яка нині є притулком для біженців від російської збройної агресії.

В результаті обстрілу території лаври пошкоджено будівлю гуртожитку. Поранення, за попередніми даними, отримали 7 цивільних громадян.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 Кримінального кодексу України).

Повна інформація щодо постраждалих та пошкодженої інфраструктури встановлюється.