Зеленський розповів, яким бачить "план Маршалла" для України

Президент України Володимир Зеленський на міжнародній конференції донорів для України розповів, якою бачить ефективну допомогу партнерів для сприяння перемозі та відбудові України, повідомляє Європейська правда.

"Як закінчиться ця брутальна війна, буде вирішуватися не тільки на полі бою - це залежить також від економічної, фінансової, гуманітарної підтримки і здатності забезпечити нормальне життя на звільнених територіях і відбудувати те, що було зруйноване російською армією. Свобода має продемонструвати, що захищає і дає більше, ніж тиранія, яка десятиліттями отримувала гроші за продаж нафти, газу та інших ресурсів" , – зазначив він.

По-перше, зауважив він, Україна зараз, під час війни, потребує фінансової допомоги, щоб закривати усі соціальні, гуманітарні та військові потреби.

"Потрібен достатній фінансовий ресурс, щоб українці та українки були забезпечені всім необхідним, доки війна триває. Українська держава, як розпорядник цих коштів, забезпечить усі нагальні потреби – як оборонні, так і соціальні та гуманітарні", – сказав президент.

По-друге, зазначив Зеленський, Україні потрібний стратегічний план міжнародної підтримки України – сучасний аналог "плану Маршалла".

"Ми вже готуємо масштабний План відновлення України після війни та потребуємо стратегічного міжнародного плану підтримки для України, який буде сучасним аналогом історичного Плану Маршалла. Це гроші, це технології, фахівці та можливості для зростання, необхідні для повернення безпечного життя, для модернізації та соціального розвитку", – пояснив він.

Третє, що необхідно Україні зараз, на думку президента, – це швидкий рух до Європейського Союзу через статус кандидата, який має бути наданий саме зараз – в умовах війни, в рамках спеціальної скороченої процедури набуття членства в ЄС.

"Це буде інвестиція у стабільність усієї Центральної та Східної Європи... Відновлення України має стати таким самим історичним прикладом з нашого часу, як і відновлення європейських країн після Другої світової", – зазначив Володимир Зеленський.

Він наголосив, що якщо допомога буде достатньою та своєчасною, це додатково сприятиме тому, щоб українці, які через війну виїхали за кордон, повернулися на батьківщину.

Президент повторив свою ідею про "патронат" певних країн над областями та містами України, які постраждали від бойових дій, щодо участі в процесі їх відновлення.