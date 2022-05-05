Арестович назвав нові можливі терміни початку контрнаступу ЗСУ

Контрнаступ Збройних сил України можливий не раніше середини червня. Про це заявив радник голови Офісу президента України Олексій Арестович, повідомляє Новое время.

"Контрнаступ можливий за умови накопичення великої кількості західної зброї, якої вистачить щонайменше на кілька бригад, повністю озброєних, навчених та злагоджених. Після цього можна буде наступати. За термінами постачання, раніше середини червня я навіть не казав би, що це можливо. Швидше за все це друга половина червня — липень" , — сказав він у ефірі національного телемарафону.

Арестович додав, що перша зброя, яка може зупинити ворога, прийде наприкінці травня — на початку червня.

Наприкінці квітня Арестович припускав, що Україна буде готова до наступу з використанням західної зброї наприкінці травня.