В Україні хочуть повністю заборонити російський рубль

В Україні готують законодавчу заборону обігу російського рубля на території країни. Також валюту країни-агресора хочуть заборонити використати для міжнародних переказів та розрахунків. Наразі, за рішенням НБУ, банкам вже заборонено проводити операції у російському та білоруському рублях, повідомляє Обозреватель.

У Верховній Раді зареєстрували вже три відповідні законопроекти. Це №7334 , №7335 та №7336 (автори – депутати від "Батьківщини"). Це не альтернативні один одному документи, а загальний пакет. Кожен законопроект відповідає за певну сферу заборони.

Так, основний законопроект №7334 пропонує на період дії воєнного стану:

заборонити будь-яке використання російського рубля в Україні та для транскордонних переказів та переміщень;

примусово обмежити право власності на активи у російських рублях (прибрати нарахування відсотків, комісій тощо);

вивести з цивільного обігу рублеві активи, що належать резидентам РФ або резидентам України, що під контролем резидентів Росії (цей метод відрізняється від їхньої конфіскації тим, що не вимагає рішення суду);

заборонити допуск до торгів фінансовими інструментами, номінованими у російських рублях;

заборонити офіційний курс рубля (виняток - можливі репарації);

криміналізувати незаконні дії із російськими рублями.

Також документ пропонує надати НБУ право вирішувати, на які інші валюти можна поширити такі самі обмеження. Наприклад, це може бути білоруський карбованець, т.к. Білорусь сприяє російській агресії в Україні.

У законопроекті №7335, у свою чергу, йдеться про зміни до Митного кодексу. Головною його метою є спрощення процедури вилучення іноземної валюти, виведеної з цивільного обороту в Україні, що переміщується через митний кордон.

А законопроект №7336 встановлює кримінальну відповідальність за порушення норм, прописаних у попередніх документах. За порушення різної тяжкості загалом пропонують карати позбавленням волі терміном від 3 до 10 років із позбавленням права обіймати певні посади та займатися певною діяльністю терміном від 3 до 15 років та з конфіскацією майна.