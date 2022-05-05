Україна і Польща підписали Меморандум щодо зміцнення обороноздатності України. Про це повідомив﻿ глава українського уряду Денис Шмигаль.

"Польща допоможе Україні зміцнити обороноздатність. Уклали сьогодні відповідний меморандум із Прем’єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким" , - написав він. ﻿

Шмигаль подякував за значну фінансову допомогу Україні та всебічну підтримку, в тому числі зброєю.

"Обговорили можливості збільшення експорту з України. Блокування Росією українських морських портів може спричинити світову продуктову кризу. Запропонував створити "зелені коридори" на нашому спільному кордоні для експорту зерна" , - повідомив глава уряду.

Серед основних питань нашої зустрічі — посилення санкцій проти РФ та конфіскація заморожених російських активів.