Шмигаль: Польща допоможе Україні зміцнити обороноздатність
Україна і Польща підписали Меморандум щодо зміцнення обороноздатності України. Про це повідомив глава українського уряду Денис Шмигаль.
"Польща допоможе Україні зміцнити обороноздатність. Уклали сьогодні відповідний меморандум із Прем’єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким", - написав він.
Шмигаль подякував за значну фінансову допомогу Україні та всебічну підтримку, в тому числі зброєю.
"Обговорили можливості збільшення експорту з України. Блокування Росією українських морських портів може спричинити світову продуктову кризу. Запропонував створити "зелені коридори" на нашому спільному кордоні для експорту зерна", - повідомив глава уряду.
Серед основних питань нашої зустрічі — посилення санкцій проти РФ та конфіскація заморожених російських активів.
"У майбутньому це має стати новою моделлю світової безпеки, аби агресор знав, що всі його активи будуть конфісковані та передані постраждалій країні. Маємо реалізувати це разом", - написав Шмигаль.