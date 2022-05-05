СБУ: затримано одного з лідерів партії Медведчука "Український вибір"

У Києві контррозвідка СБУ затримала одного з лідерів партії Медведчука "Український вибір". За даними слідства, він займався підготовкою до повалення конституційного ладу в Україні, координуючи свої дії з російськими спецслужбами.

Про це повідомила прес-служба СБУ﻿.

"Зловмисник розробив концепцію "народного самодержавства", яка передбачала насильницьке захоплення влади, знищення фінансово-економічної системи та зміну держкордону. Ці ідеї просували через розгалужену мережу підконтрольних громадських організацій" , - йдеться в повідомленні.

Встановлено також, що у 2014 році зловмисник звертався до адміністрації президента РФ щодо особистого прийому: щоб "доповісти" про підготовку заходів підривної діяльності в Україні.

Під час обшуків було виявлено документацію та печатки "громадських організацій", заборонену символіку, лист з адміністрації президента РФ про отримане звернення, комп’ютерну техніку, засоби зв’язку та чорнові записи з доказами злочинних дій.

В СБУ не вказали особу затриманого.