Зеленський провів телефонну розмову зі Штайнмаєром

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром.

Про це повідомив заступник редактора німецького видання Bild Пауль Ронцхаймер у Twitter.

"Сторони домовилися залишити минуле позаду, щоб зосередитись на майбутній співпраці" , - написав він.

BREAKING: Phone call between Steinmeier and @ZelenskyyUa - his spokesperson of Ukrainian President told @BILD „The sides agreed to leave the past behind to focus on the future cooperation.“ — Paul Ronzheimer (@ronzheimer) May 5, 2022

Інформацію підтвердив голова ОП Андрій Єрмак у Telegram.