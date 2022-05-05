Зеленський провів телефонну розмову зі Штайнмаєром

Зеленський провів телефонну розмову зі Штайнмаєром
Фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із президентом Німеччини Франком-Вальтером  Штайнмаєром.

Про це повідомив заступник редактора німецького видання Bild Пауль Ронцхаймер у Twitter.

"Сторони домовилися залишити минуле позаду, щоб зосередитись на майбутній співпраці", - написав він.

Інформацію підтвердив голова ОП Андрій Єрмак у Telegram.

"Німеччина залишається потужним союзником України. Про деталі буде офіційне повідомлення, можу лише сказати, що надія росіян на розкол єдності Європи у підтримці України - марна", - написав він.

Новини

Популярні теми форуму

analytics