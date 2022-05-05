Валютний ринок в умовах війни: день 71-й

У четвер 5 травня робота міжбанківського﻿ валютного ринку триває у звичному особливому режимі.

За уточненими даними, опублікованими на сайті НБУ, у вівторок 3 травня загальний обсяг операцій на міжбанку в доларовому еквіваленті зменшився на 13,59 млн. порівняно з попереднім робочим днем і склав 150,36 млн. доларів. Операцій у доларі США пройшло на 78,84 млн. доларів, а ось у євро – на 71,52 млн. доларів в еківаленті, що майже в 6 разів більше, ніж напередодні. Дані за операціями на міжбанківському валютному ринку Національний банк за традицією, що вже склалася, публікує із затримкою на одну добу.

За даними Нацбанку, 3 травня обсяг заявок на продаж валюти від клієнтів був на 34,4 млн. доларів менше, ніж обсяг заявок на купівлю: на 171,2 млн. доларів було подано заявок на купівлю і на 136,8 млн. доларів заявок на продаж.

НБУ з 24 лютого купує у експортерів долари за фіксованим курсом 29,2549 грн/$. Він же продає їх за фіксованим курсом 29,5475 грн/$ (+1% до курсу покупки).



Національний банк проводить також угоди у євро. Курс встановлюється, виходячи з крос-курсу євро до долара на ринку FOREX та фіксованого курсу долара, та може змінюватися протягом торгової сесії. Зокрема, станом на 15.00 сьогоднішнього дня євро купують по 30,8543 гривень, а продають по 31,1628 гривень.

Залишок коштів на коррахунках українських банків у НБУ станом на ранок 5 травня зменшився на 1249,8 млн. і склав 46 282,4 млн. гривень.

Курс готівкового долара в четвер продовжив зростання, що почалося рівно добу тому. Зокрема, у Києві в обід цінник на продаж «американця» досяг 33,55-33,60 гривень – рівно на 25 копійок, ніж учора. В обласних центрах долар виріс ще сильніше. Так, у Черкасах, де ще вчора можна було купити оптову суму по 33,25 гривні за один долар, сьогодні після обіду просять 34 гривні за «зелений».

Євро на FOREX виріс порівняно зі вчорашнім днем і в ніч на четвер досяг позначки 1,0642 долара. Світові ринки відреагували падінням долара США після оголошення результатів засідання комітету з відкритих ринків (FOMC) ФРС США, на якому, як і очікувалося, облікову ставку підняли одразу на 0,5% до 1%. В Україні готівковий євро виріс слідом за доларом, а зростання на FOREX ще більше сприяло цьому. Якщо вчора в обід у Києві його продавали 35,45-35,50 гривень, то сьогодні – вже 35,85-35,90 гривень, тобто. на 40 копійок дорожче.

Російський рубль встановив новий дворічний максимум до долара: сьогодні за долар давали лише 65 рублів. На його батьківщині цьому вже не раді, але нічого не можуть вдіяти: можливості місцевого Центробанку за впливом на карбованець дуже обмежені через санкції.

Криптовалюта №1 біткоін також скористався ситуацією з ослабленням американського долара. Вчора ввечері після оголошення результатів засідання FOMC його ціна на біржі ненадовго піднялася вище за $40000. Втім, утриматися на цьому рівні біткоїн не зміг: під тиском продажів він подешевшав до $39407, і зараз торгується у вузькому діапазоні $39400-39600 за монету, не залишаючи спроб продовжити зростання.