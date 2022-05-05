Синєгубов: РФ стягує війська на Ізюмський напрямок

Ізюмський напрямок залишається найгарячішою точкою Харківської області. Росій стягує туди військову техніку. Про це повідомив﻿ глава Харківської ОВА Олег Синєгубов.

На Ізюмському напрямку ворог постійно намагається атакувати позиції ЗСУ зокрема, під містом Барвінкове, але несе значні втрати. Крім того, вчора ворог намагався атакувати позиції ЗСУ по Вовчанському напрямку, зазнав поразки.

"Ми чітко розуміємо, якими силами володіє ворог і як він пересувається. Наразі весь масив ворожої техніки йде через Вовчанський та Куп’янський напрямок саме до Ізюму, щоб збільшити свою присутність на Луганській та Донецькій територіях" , - написав він.

Попри те, що ЗСУ відтіснили окупантів від Харкова на північному напрямі, продовжуються ворожі обстріли житлових масивів.