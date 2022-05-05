Путін вибачився перед прем'єром Ізраїлю за висловлювання Лаврова

Володимир Путін телефоном вибачився перед прем'єр-міністром Ізраїлю Нафталі Бенетом за висловлювання Сергія Лаврова про євреїв. При цьому в релізі Кремля згадка про це відсутня.﻿ Про це, із посиланням на The Jerusalem Post, пише Дмитрий Кузнецов, РБК-Україна.

Як зазначає видання, вибачення Путін приніс Бенету в ході сьогоднішньої телефонної розмови. За його даними, прем'єр Ізраїлю їх прийняв і подякував Главі Кремля за роз'яснення.

У повідомленні Кремля про телефонну розмову Путіна з Бенетом про вибачення не згадувалося. Зазначалося, що глава Кремля привітав ізраїльського прем'єра з 74-м Днем незалежності країни. Лідери також обмінялися думками про ситуацію в Україні, у тому числі щодо евакуації мирних жителів з Маріупольського сталеливарного заводу "Азовсталь".

Нагадаємо, раніше в інтерв'ю італійської телекомпанії Mediaset Лавров назвав євреїв найзапеклішими антисемітами і згадав про єврейське коріння президента України Володимира Зеленського і порівняв його з Адольфом Гітлером. У відповідь глава держави зазначив, що заява російського дипломата викликала великий скандал у світі, проте Москва не вибачилася.