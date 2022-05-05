Столтенберг: НАТО посилить присутність у Балтійському морі

НАТО збільшить свою присутність біля кордонів Швеції і в Балтійському морі. Це можливо поки заявка Швеції на вступ до Північноатлантичного альянсу буде розглядатися, пише Артур Родивилов, РБК-Україна.

Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг.

Генсек зазначив, що НАТО знайде рішення для задоволення потреб Швеції в безпеці в перехідний період, який може тривати до року.

"З того потенційного моменту, коли Швеція подасть заявку, а НАТО скаже, що хотіло б, щоб Швеція приєдналася (до альянсу), у НАТО виникне зобов'язання бути в змозі гарантувати безпеку Швеції" , - сказав Столтенберг.

Він додав, що це буде містити посилення присутності навколо Швеції і в Балтійському морі.

Нагадаємо, що Фінляндія і Швеція можуть податися на членство в НАТО в другій половині травня. Уряд Швеції запропонував Фінляндії подати заявки на членство в НАТО в один день, і фінська сторона погодилася.