МВС: Путін 9 травня може оголосити про анексію захоплених територій

Радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко вважає, що російський диктатор Володимир Путін 9 травня може оголосити про анексію тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській, Херсонській і Запорізькій областях, повідомляє Новое время.

В етері всеукраїнського марафону Денисенко заявив, що протягом останнього тижня російські окупанти фактично не можуть просунутися на жодному напрямку і "шукають хоч якісь можливості, щоб зачепитися та спробувати показати свої “перемоги". На його думку, із цим та з істерією в Кремлі пов'язані масовані ракетні удари по території України в попередні дні.

"У Кремлі зараз є дві партії: одна каже, що треба на 9 травня заявити про анексію Донецької, Луганської, навіть Херсонської областей та окупованих територій у Запорізькій (жодну з областей повністю не окуповано, - ред.), друга частина каже, що, якщо буде анексія, Росія просто не матиме шансів люфту для майбутніх переговорних процесів. Думаю, найближчими днями вирішуватиметься, чи зробить Путін заяву" , - припустив радник глави МВС.

Раніше посол США в ОБСЄ Майкл Карпентер із посиланням на дані американської розвідки заявив, що до середини травня Росія спробує приєднати тимчасово захоплені території у Донецькій, Луганській і Херсонській областях.