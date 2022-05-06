Білий дім готує дзвінок лідерів G7: обговорять підтримку України

Сполучені Штати завершують підготовку телефонного дзвінка лідерів країн G7 щодо російської агресії та підтримки України. Він, як очікується, відбудеться в найближчі дні, пише Артур Родивилов, РБК-Україна.

Про це на брифінгу заявила прессекретарка Білого дому Джен Псакі.

Вона зазначила, що зусилля і увага США спрямована на те, щоб продовжувати підкреслювати єдність, а також посилити цю єдність в умовах, коли союзники стикаються з російською агресією.

"Ми працюємо над тим, щоб остаточно домовитися про дзвінок G7, який, ймовірно, відбудеться найближчими днями" , - сказала вона.

Її також попросили пояснити, що конкретно вона мала на увазі, коли на початку тижня повідомляла про плани США напередодні 9 травня висловити свою підтримку України та Європи. Псакі було поставлено питання про те, чи не маються на увазі які-небудь спільні заходи з представниками України та європейськими союзниками в цей день.