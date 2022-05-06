NYT: Розвідка США допомогла Україні потопити "Москву"

США надали Україні розвіддані, що допомогли вразити російський крейсер "Москва" - флагман Чорноморського флоту РФ, повідомляє Українська правда.

Про це пише The New York Times із посиланням на високопоставлених американських чиновників.

NYT пише, що відразу після удару представники адміністрації Байдена "скрупульозно мовчали", відмовляючись підтвердити навіть факт завдання удару по "Москві". Але останніми днями американські офіційні особи підтвердили, що дані з джерел американської розвідки були надані Україні за кілька годин до запуску ракет "Нептун".

Офіційні особи відмовилися уточнити, яку саме інформацію передали.

Американський чиновник повідомив, що українці питали американців про корабель, що пливе в Чорному морі на південь від Одеси. Штати ідентифікували його як "Москву" та підтвердили його місцеперебування. Відтак українські сили націлилися на корабель і завдали удару без відома США.

Водночас, за словами одного чиновника, "інформація виходить за рамки простого повідомлення про місцеперебування корабля в Чорному морі".

Як заявили інші офіційні особи, немає певності, що Україна могла вразити корабель без допомоги США.