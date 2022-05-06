Чехія знайшла заміну російській нафті після перешкоджання ембарго від ЄС

Нафтопровід TAL з італійського Трієста усуне залежність Чехії від імпорту нафти з Росії, повідомляє Новое время.

Про це заявив прем'єр-міністр республіки Петр Фіала, повідомляє Novinky.cz.

"Це дуже важливо, якщо ми збираємося ввести ембарго, щоб гарантувати, що громадяни і компанії мають достатньо нафти" , — заявив він.

За його словами, зміцнення пропускної спроможності трубопроводу TAL є ключем до зменшення залежності від російської нафти.

"Однак для цього потрібна готовність країн, які беруть участь у нафтотрубопроводі – Італії, Австрії та Німеччині – збільшити пропускну спроможність" , – додав Фіала.

Раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн підтвердила, що ЄС планує запровадити ембарго на російську нафту та відключити Ощадбанк від SWIFT в рамках шостого пакету санкцій.

Повідомлялося, що Болгарія, Угорщина, Словаччина та Чехія висловили стурбованість щодо нафтового ембарго через свою залежність від нафти з РФ, тому перешкоджали узгодженню цих санкцій.