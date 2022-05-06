Генштаб: росіяни продовжують блокувати "Азовсталь", поновили штурм

В Маріуполі росіяни продовжують блокувати підрозділи Сил оборони в районі "Азовсталі", а в окремих районах вони поновили штурм за підтримки авіації, аби взяти під контроль завод, повідомляє Українська правда.

Про це йдеться у зведенні Генштабу станом на 6:00 6 травня.

На Волинському і Поліському напрямках ворог активних дій не проводив. У підрозділах ЗС Білорусі триває перевірка бойової готовності сил реагування.

На Сіверському напрямку ознак формування противником наступального угруповання не виявлено. На територіях Брянської, Курської та Бєлгородської областей на позиціях та опорних пунктах утримується незначна кількість особового складу, озброєння та військової техніки.

На Слобожанському напрямку активних дій ворога не було. Продовжує обстріли з реактивної та ствольної артилерії житлових кварталів та передмістя Харкова. Ворог продовжує нарощувати системи протиповітряної оборони, матеріально-технічне забезпечення та вогневе ураження. Проводить перегрупування та відновлює боєздатність підрозділів.

На базі Куп’янської міської лікарні в облаштованому окупантами шпиталі перебуває до 300 поранених.

Для уточнення позицій наших військ та напрямків подальшого просування ворог здійснює повітряну розвідку.

На Донецькому і Таврійському напрямках противник продовжує вести активні бойові дії, на Лиманському напрямку - обстрілює українські позиції.

На Попаснянському напрямку ворог основні зусилля зосередив на встановленні повного контролю над Попасною та відновленні наступу на населені пункти Лиман та Сіверськ.

На Сєверодонецькому, Авдієвському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог активних бойових дій не вів. Здійснює вогневий вплив для сковування дій наших військ та знищення артилерійських підрозділів.

На Південнобузькому напрямку противник активних бойових дій не проводив, утримував рубежі, посилював системи ППО та радіоелектронної боротьби. Обстрілював позиції наших військ. На півночі Херсонщини і Миколаївщини ворог обстрілює населені пункти, які лишив. Ворог вів повітряну розвідку в районах населених пунктів Олександрівка, Сергіївка, Володимирівка.

ЗСУ уразили 14 БПЛА "Орлан" та літак.

На території Донецької та Луганської областей відбито 11 атак ворога. Знищено вісім танків, одинадцять одиниць бойової броньованої техніки та п’ять одиниць автомобільної техніки противника.