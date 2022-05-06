Заявка на компенсацію за працевлаштування переселенців доступна в Дії

На порталі та у додатку "Дія" стала доступною послуга подачі заявок на отримання роботодавцями компенсації за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб. Йдеться про 6,5 тис. гривень, які підприємці можуть одержати за кожного співробітника з числа ВПО та із заробітною платою не нижче мінімальної, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Програма підтримки працевлаштування внутрішньо переміщених осіб передбачає виплату грошової допомоги протягом двох місяців від дня початку роботи нового працівника.

Щоб отримати кошти, роботодавцю потрібно стояти на обліку як платнику єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та подати податкову звітність за 4 квартал 2021 або весь 2021 рік. Програма не розповсюджується на бюджетні організації або фонди соціального страхування.

"Компенсації бізнесу за працевлаштування ВПО - це частина державної стратегії з мінімізації безробіття, особливо в регіонах, де проживає найбільше внутрішніх переселенців. Вони зможуть застосувати свої знання та вміння й отримати винагороду за свою працю. Натомість бізнес залучить до роботи нові трудові ресурси, що сприятиме його відновленню та розвитку" , - йдеться в повідомленні.

Раніше Кабінет міністрів схвалив порядок надання роботодавцю компенсації витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану в Україні.

Компенсація витрат надається у розмірі 6500 гривень щомісяця за кожну працевлаштовану особу, за яку роботодавцем сплачується єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, на період воєнного часу та протягом 30 календарних днів після його скасування або припинення.

Загальна тривалість надання компенсації витрат не може перевищувати двох місяців з дня працевлаштування особи.