ОВА: у Запорізькій області росіяни готуються відібрати в людей землю

За даними Запорізької ОВА, в Чернігівці росіяни змушують мешканців заповнювати папери щодо власності на землю – і таким чином хочуть відібрати у людей землю, повідомляє Українська правда.

"У Чернігівці окупанти хочуть відібрати у людей землю. Змушують до 8 травня заповнити форму, у якій вказано скільки землі має власник, скільки - в оренді" , – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що лише після цього росіяни видадуть ліцензію на обробку землі. В іншому разі комендант відбере всю землю, яка не вказана в паперах.