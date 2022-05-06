ОВА: окупанти обстріляли з "Градів" Дніпропетровську область
Російські війська обстріляли Криворізький і Синельниківський райони Дніпропетровської області цієї ночі. В результаті ворожих атак, на щастя, ніхто не постраждав, повідомляє РБК-Україна.
Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.
"Ніч тривожна. Окупанти обстріляли Криворізький та Синельниківський район. Поцілили з "Градів" у Зеленодольську та Широківську громади. Влучили по двох селах. Ніхто не постраждав", - йдеться в повідомленні.
Крім того, в Покровській громаді був "приліт" ворожої ракети.
"Втрапила у поле. Людей не зачепило", - зазначив глава ОВА.
Раніше повідомлялося, що війська РФ 4 травня влаштували обстріл Дніпропетровської області, пошкодивши два десятки житлових будинків. Після окупанти запустили дві ракети по Дніпру.
Нагадаємо, що в результаті ракетного удару по Дніпру є руйнування об'єкта залізничної інфраструктури. Також було припинено рух поїздів.