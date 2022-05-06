Кислиця: Лавров навмисно образив пам'ять мільйонів євреїв

Постійний представник України при ООН Сергій Кисліца засудив антисемітські висловлювання міністра закордонних справ РФ Лаврова, який заявив про нібито причетність євреїв до ідеології нацизму, повідомляє Укрінформ.

Про це Кислиця заявив на засіданні Ради безпеки ООН, присвяченого підтримці миру та безпеки в Україні.

Такі заяви абсолютно неприйнятні, сказав Кисліца, зазначивши, що Лавров розкрив «глибоко вкорінений антисемітизм російської еліти».

"Це демонструє усьому світу, що путінська Росія цілеспрямовано культивує російську перевагу та ненависть до інших народів", - зазначив український дипломат.

За словами Кислиці, міністр закордонних справ РФ практично поставив під сумнів правду про Голокост.

"Лавров навмисно образив пам'ять мільйонів євреїв, які загинули від рук нацистів під час Другої світової війни", - додав він.

Раніше Лавров в інтерв'ю італійської телекомпанії «Медіасет» заявив, що Гітлер мав єврейську кров, а найзапеклішими антисемітами, як правило, бувають євреї. Ізраїль висловив обурення такою заявою.

В Ізраїлі повідомили, що Путін у телефонній розмові з прем'єр-міністром Нафталі Беннетом нібито вибачився за скандальну заяву свого міністра.

У четвер Рада Безпеки ООН обговорювала проблеми захисту цивільного населення та цивільної інфраструктури в Україні в умовах російської агресії в рамках нещодавно прийнятого плану роботи СБ на 2022 рік «Підтримка миру та безпеки України».