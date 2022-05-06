Гайдай: на Луганщині не залишилося жодної АЗС, що діє

У Луганській області не залишилося жодної чинної та непошкодженої автозаправної станції, повідомляє Корреспондент.

Про це заявив голова ОВ Сергій Гайдай.

За його словами, російська армія завдає ракетних ударів по нафтосховищам, б'є артилерією по базах та АЗС, руйнуючи всю паливну інфраструктуру.

"Жодної вцілілої заправної станції в області не залишилося. Звертаюся до водіїв з проханням дбайливіше ставитися до споживання палива, утримуватися від необов'язкових поїздок, пам'ятаючи, що держава має потребу в першу чергу забезпечувати їм рятувальні служби, медиків, поліцію, військових - тих , хто щодня протидіє російській агресії та надає допомогу українцям", - наголосив Гайдай.

Нагадаємо, в окупованій Макіївці горіла нафтобаза.