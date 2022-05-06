ОВА: на Луганщині не залишилося жодної АЗС, що діє

У Луганській області не залишилося жодної чинної та непошкодженої автозаправної станції, повідомляє Корреспондент.

Про це заявив голова ОВ Сергій Гайдай.

За його словами, російська армія завдає ракетних ударів по нафтосховищам, б'є артилерією по базах та АЗС, руйнуючи всю паливну інфраструктуру.