ДПСУ: черги на кордоні залишилися лише на двох пунктах пропуску

ДПСУ: черги на кордоні залишилися лише на двох пунктах пропуску
Фото: Facebook

Черги на кордоні залишилися тільки на двох пунктах пропуску - "Шегині" та "Краківець" до Польщі, повідомляє Українська правда.

Про це передає західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.

На решті пунктів пропуску немає черг. Мова йде про такі пункти пропуску:

  • Польща: "Ягодин", "Устилуг", "Угринів", "Рава-Руська", "Грушів", "Смільниця",.
  • Словаччина: "Малий Березний", "Ужгород", "Малі Селменці" (працює з 09 до 21 години).
  • Угорщина: "Тиса" (пропуск пішоходів не здійснюється), "Дзвінкове" (працює з 08 до 19 години), "Косино" (працює з 08 до 20 години), "Лужанка", "Вилок".
  • Румунія: "Дякове", "Солотвино", "Порубне".
  • Молдова: "Мамалига", "Кельменці", "Росошани", "Сокиряни".

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