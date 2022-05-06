ДПСУ: черги на кордоні залишилися лише на двох пунктах пропуску

Черги на кордоні залишилися тільки на двох пунктах пропуску - "Шегині" та "Краківець" до Польщі, повідомляє Українська правда.

Про це передає західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.

На решті пунктів пропуску немає черг. Мова йде про такі пункти пропуску: