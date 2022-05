ISW: у ЗСУ є потенціал повернути окуповану частину Харківщини

Аналітики американського Інституту досліджень війни припускають, що російські війська в найближчі дні захоплять "Азовсталь", що буде означати взяття під контроль Маріуполя, проте українські війська можуть деокупувати території Харківської області, повідомляє Українська правда.

Про це говорить звіт американського Інституту досліджень війни (Institute for the Study of War, ISW) за 5 травня.

Український контрнаступ поблизу Харкова може підірвати російські сили на північний схід від Харкова і змусити армію РФ вирішувати, чи посилювати позиції поблизу Харкова, чи ризикувати втратити більшість або всі свої позиції в межах досяжності артилерії.

5 травня головнокомандувач України Валерій Залужний заявив, що українські війська переходять до контрнаступальних дій навколо Харкова та Ізюма. Це "стало першою прямою заявою українських військових про перехід до наступальних дій", зазначають аналітики.

"За останні 24 години українські війська не зробили жодного підтвердженого просування, але відбили спроби Росії повернути втрачені позиції.

Російські сили досягли незначного прогресу в продовженні атак на сході України, і українські сили, можливо, зможуть вибудувати свої постійні контратаки та успішне відбиття російських атак уздовж Ізюмської осі в ширший контрнаступ, щоб повернути окуповану Росією територію в Харківській області".

Аналітики констатують, що російські війська продовжують безрезультатні наступальні дії на півдні Харківської області, в Донецькій та Луганській областях, але за останню добу не мають суттєвих завоювань.

"Українські чиновники та військові підтвердили, що російські війська прорвали сам об’єкт "Азовсталь", і підтвердили, що українські сили втрачають позиції. Російські війська, ймовірно, захоплять об'єкт найближчими днями" , – йдеться у звіті.

Американські аналітики припускають, що українські наступальні операції навколо Харкова мають намір витіснити російські війська з артилерійського діапазону Харкова, змусити російські підрозділи передислокуватися з Ізюмської осі та потенційно загрожувати російським лініям комунікацій.

Російські війська провели обмежені наступальні дії в напрямку міста Запоріжжя.

Українські війська заявляли, що повернули під контроль територію на захід від Херсона, але ISW не може самостійно підтвердити будь-які просування.

Аналітики Інституту констатують, що основні зусилля Росії зосереджені на сході України, але армія РФ має 5 завдань: одне головне й чотири допоміжних.

Основна ціль – оточення українських військ у "котлі" між трасою Ізюм – Слов'янськ і лінією фронту Кремінна – Рубіжне – Попасна на Луганщині, аби захопити Донецьку та Луганську області повністю.

Чотири допоміжні зусилля: завершення захоплення Маріуполя, збереження тиску на місто Харків, утримання окупованої території на південній осі та загроза північно-східній Україні (зокрема, Сумщині) з російської та білоруської території.

За останню добу російські війська не досягли суттєвих суттєвих територіальних завоювань на півдні Харківської, у Донецькій та Луганській областях.

Російські війська провели безуспішні атаки на Лиман, Сєвєродонецьк та Попасну.

Бойовики “ДНР” заявили, що 5 травня захопили Троїцьке, але зображення в соцмережах підтвердили, що українська артилерія завдала значних пошкоджень російським складам боєприпасів, танкам і бронетранспортерам у цьому районі.