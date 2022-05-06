Єрмак пояснив, як працюватимуть гарантії безпеки для України

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак розповів, чому майбутні гарантії безпеки для України працюватимуть. Він пояснив, цей договір будується на нормах необхідного дотримання обов'язків, але якщо навіть якась із країн-гарантів передумає їх виконувати - це зроблять інші, пише Мілан Лєліч, РБК-Україна.

"Ця система гарантій - це така служба 911. Коли ви чітко розумієте, що, в які терміни і як відбувається. І всі це розуміють. І у вас є чітке розуміння, що в разі виникнення цієї загрози ви отримуєте. Все це має бути дуже чітко юридично закріплено" , - сказав Єрмак.

Він пояснив, по-перше, всі міжнародні відносини будуються на нормі римського права "договори повинні виконуватися".

"Їх деградація починається з недотримання цього принципу. Тобто, його треба ретельно оберігати. Тому ми так наполягаємо на юридичних зобов'язаннях - щоб зміна урядів і курсів не могла спричинити їх перегляду. І щоб взаємна відповідальність гарантів служила додатковим фактором як нашої безпеки, так і Європи в цілому" , - зазначив Єрмак.

По-друге, за його словами, навіть якщо якась одна країна-гарант "передумає" виконувати взяті на себе зобов'язання, то, при таких жорстко окреслених умовах інші їх виконають.