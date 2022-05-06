Шольц заявив, що не чекає швидкого завершення війни в Україні

Росія не досягла в Україні поставленої мети, проте демонструє готовність і далі руйнувати сусідню країну, тому сподіватися на швидке завершення війни не варто, повідомляє Укрінформ.

Таку думку висловив канцлер ФРН Олаф Шольц на спільній прес-конференції із чеським колегою Петром Фіалою після переговорів у Берліні, передає Укрінформ.

«Використання військ та техніки, яке демонструє Росія, не дає надії на те, що це все закінчиться найближчим часом. Тому так важливо, щоб ми всі наполягали на тому, щоб зараз гармати мовчали, щоб Росія вивела свої війська. І щоб між Україною та Росією було досягнуто рішення шляхом переговорів», – заявив Шольц.

Він нагадав, що Київ попросив деякі держави стати гарантами майбутнього світу та додав, що «це теж питання, про яке ми вже дуже конкретно говоримо з Україною».

Глава уряду ФРН наголосив, що жодної з цілей вторгнення, які намічала Росія, не було досягнуто. На його думку, Росія мала намір підкорити всю Україну за дуже короткий час. Тому велике досягнення армії та народу України в тому, що вони зупинили настання, Росії довелося перегрупувати свої війська і тепер вона зосереджена на боях на сході України.

У свою чергу Петро Фіала сказав, що його велике бажання, щоб Чеська Республіка під час головування у Раді ЄС у другому півріччі цього року могла провести саміт про повоєнне оновлення України, коли жахлива війна закінчиться.

«Звичайно, щоб це бажання збулося, потрібно... щоб війна та бойові дії закінчилися, але, на жаль, це все ще нереально», - визнав політик.

Він наголосив, що Росія щодня робить неймовірні жахи.

"Навіть ті, хто боявся агресивних дій Росії, ніколи не уявляли, що такі військові злочини можуть статися", - сказав Фіала.

На його переконання, ЄС має зберегти жорстку, чітку та єдину позицію щодо підтримки України та ізоляції Росії. Адже це єдиний спосіб зупинити російську агресію.

Слід зазначити, що німецькі політики неодноразово стверджували, що лише Україна сама має вирішувати, як вести переговори з Росією, і який її світ влаштує.