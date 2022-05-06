Опитування: більшість громадян ЄС підтримують вступ України

Понад половина громадян вважають, що Україна має приєднатися до ЄС, коли буде готова, в усіх країнах блоку, окрім Угорщини.﻿ Про це, посилаючись на результати опитування Flash Eurobarometer, повідомляє Європейська правда.

В середньому по ЄС 66% вважають, що Україна має приєднатися до блоку в разі готовності. При цьому, у 26 країнах з 27 цей показник перевищує 50%, лише в Угорщині такої думки дотримуються 47%.

Найбільша частка респондентів, які погоджуються, що Україна має вступити до ЄС, коли вона буде готова, спостерігається в Португалії (87%), за нею йдуть Естонія (83%), Литва (82%) та Польща (81%).

Найбільше незгодних з тим, що Україна має вступити до ЄС, коли вона буде готова, є в Люксембурзі (38%), Греції (37%), Угорщині (36%), Австрії та Болгарії (по 35%), а також на Кіпрі та Словаччині (по 34%).

Загалом, 71% опитаних в ЄС вважає, що Україна є частиною європейської родини, а 89% відчувають симпатію до українців.

Опитування також показало великий консенсус громадян ЄС у всіх країнах-членах на користь відповіді блоку на вторгнення Росії в Україну.

Більшість європейців вважає, що з початку війни ЄС проявив солідарність (79%) і був єдиним (63%) та швидким (58%) у своїй реакції.

Респонденти широко виступають за непохитну підтримку України та її народу. Зокрема, понад дев’ять із десяти респондентів (93%) схвалюють надання гуманітарної допомоги постраждалим від війни. 88% європейців підтримують ідею приймати в ЄС людей, які тікають від війни. 80% схвалюють фінансову підтримку, надану Україні.

Вісім з десяти респондентів схвалюють економічні санкції проти Росії, у тому числі 55% повністю схвалюють і 25% схильні схвалювати.

Нагадаємо, в уряді Австрії заявили, що вступ України до ЄС не може бути досягнутий "у найближчі п'ять-десять років".

Раніше президент Євроради Шарль Мішель в інтерв’ю відмовився говорити про те, чи всі держави ЄС згідні з перспективою членства України.

В офісі президента Зеленського, втім, впевнені в успіху переговорів. Читайте інтерв’ю дипрадника Зеленського "Наш вступ до ЄС точно буде протягом найближчих років".