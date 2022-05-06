Гайдай розповів про "суцільний жах" у Сєвєродонецьку

Внаслідок російських обстрілів загинули двоє людей у Сєвєродонецьку, зафіксовано руйнування будинків та об'єктів інфраструктури по всій Луганській області, повідомляє Корреспондент.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"У місті (Сєвєродонецьку) вчора був суцільний жах. 16 разів ворог відкривав вогонь по житлових кварталах та об'єктах інфраструктури. Це половина від зафіксованої кількості обстрілів по всій області. Пошкоджено 12 будівель, електропідстанцію, комплекс торгових споруд. Є двоє загиблих", - уточнив губернатор.

Ще сім будинків зруйновано у Рубіжному, два – у Новодружеську. Є руйнування у Лисичанську, Оріхові, Горському, Попасній.

Крім того, увечері 5 травня ворожі снаряди потрапили в одну з останніх АЗС у Луганській області та в розташоване поруч залізничне господарство Сєверодонецького Азоту.