Єрмак: з Маріуполя та "Азовсталі" вдалося вивезти близько 500 цивільних
В рамках чергового етапу евакуації з Маріуполя і з території заводу "Азовсталь" вдалося вивезти близько 500 цивільних. Евакуація пройшла за допомогою ООН, повідомляє РБК-Україна.
Про це заявив очільник Офісу президента Андрій Єрмак.
"Ми провели черговий етап складної операції з евакуації людей з Маріуполя та "Азовсталі". Можу сказати, що нам вдалося вивезти близько 500 цивільних. Україна продовжить робити все, щоб врятувати всіх мирних жителів і військових. Дякую за допомогу ООН", - зазначив він.