Єрмак: з Маріуполя та "Азовсталі" вдалося вивезти близько 500 цивільних

В рамках чергового етапу евакуації з Маріуполя і з території заводу "Азовсталь" вдалося вивезти близько 500 цивільних. Евакуація пройшла за допомогою ООН, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив очільник Офісу президента Андрій Єрмак.