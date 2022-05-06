Розвідка Британії: опір на "Азовсталі" зриває плани РФ на півдні Донбасу

Опір захисників "Азовсталі", що триває, призводить до збільшення втрат серед росіян і зриває їх плани на півдні Донбасу, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться у щоденному розвідувальному огляді Міноборони Британії.

Британська розвідка повідомляє, що російські війська в Маріуполі вже другий день продовжують наземний штурм металургійного заводу "Азовсталь", незважаючи на заяви Росії, що вони лише заблокуватимуть його.

"Відновлення зусиль Росії убезпечити "Азовсталь" і завершити захоплення Маріуполя, ймовірно, пов'язане з майбутніми святкуваннями Дня Перемоги 9 травня та бажанням Путіна досягти символічного успіху в Україні" - йдеться в огляді.

"Ці зусилля коштували Росії персоналу, обладнання та боєприпасів. Поки український опір триває в Азовсталі, російські втрати продовжуватимуть накопичуватися та зривати їхні оперативні плани на півдні Донбасу", - заявляє британська розвідка.

Згідно з ранковою інформацією Генштабу, в Маріуполі росіяни продовжують блокувати підрозділи Сил оборони в районі "Азовсталі", а в окремих районах вони відновили штурм за підтримки авіації, щоб взяти під контроль завод.