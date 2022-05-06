РФ не була здатна втілити власний воєнний план – генерал США

За словами начальника штабу Сухопутних сил США генерала Джеймса МакКонвіла, Росія не була здатною втілити свій воєнний план в Україні, повідомляє Голос Америки.

Про це він заявив під час слухань в Комітеті Сенату США зі збройних сил щодо розгляду фінансів на оборону на 2023 фіскальний рік та Програми оборони майбутнього (Future Years Defense Program).

"План, який був у Росії – дуже складний. Для такого плану потрібні дуже натреновані та дисципліновані солдати. В них не було таких здатностей. В них не було достатньо підготовлених солдатів", - заявив Джеймс МакКонвіл.

Він зауважив, що для виконання подібного воєнного плану, Росія потребувала значно кращої логістичної системи.

Також генерал наголосив, що дії українського керівництва дуже важливі:

"З боку України, важливо, що робить керівництво. Прем’єр-міністр України залишився. Всі в уряді України залишились, щоб захищати країну".

"Можливо, в українців немає таких потужностей і здатностей як в Росії, але в українців є воля. Коли будуєш згуртовану команду – це має значення. Це відрізняється від того, що ми бачили в інших місцях" , - додає генерал Джеймс МакКонвіл.

Також МакКонвіл наголошував на тому, наскільки важливі союзники та партнери США у забезпеченні логістики для підтримки України.

"Одна річ – мати воєнне устаткування там [в Європі - ред], а інша справа – забезпечити доставку цього обладнання", - говорить МакКонвіл.