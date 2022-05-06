Пентагон: США не передавали Україні дані з координатами флагмана "Москва"

Офіційний представник Пентагону Джон Кірбі повідомив, що розвідка Сполучених Штатів не надавала Україні розвіддані про місцезнаходження військових генералів РФ та флагмана "Москва", повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє The Week.

"Сполучені Штати надають розвіддані з поля бою, щоб допомогти українцям захистити свою країну, але ми не надаємо розвіддані про місцезнаходження вищих військових керівників на полі бою і не беремо участі у прийнятті рішень щодо вибору цілей українськими військовими", - заявив він.

За словами представника Пентагону, українська розвідка має більше даних, ніж американська.

"В українців, відверто кажучи, набагато більше інформації, ніж у нас, поєднуючи інформацію, яку надаємо ми та інші партнери, з розвідданими, які вони самі збирають на полі бою, а потім вони ухвалюють власні рішення та роблять власні дії", - заявив Кірбі.

Він також додав, що США надають Україні корисні розвіддані, своєчасні розвіддані, які "дозволяють їм приймати рішення, щоб краще захиститися від російського вторгнення".

Раніше Пентагон заявив, що США не надали Україні розвідувальні дані про місцезнаходження конкретних російських воєначальників.