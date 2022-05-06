Офіс генпрокурора: з початку війни в Україні загинуло 223 дитини

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні загинуло 223 дитини, 408 дітей отримали поранення різного ступеня тяжкості, повідомляє Новое время.

Такі дані станом на ранок п'ятниці, 6 травня, оприлюднили в Офісі генпрокурора.

У відомстві наголосили, що ці цифри не остаточні, оскільки йде робота щодо їх встановлення у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Там також розповіли про останні випадки загибелі дітей від рук окупантів.

Так, 5 травня через обстріл регіонального ландшафтного парку Фельдман Екопарк у Харківській області загинув 15-річний підліток, який допомагав годувати та евакуювати тварин.

Цього ж дня стало відомо, що 23 квітня внаслідок бомбардування с. Новоселівка Покровського району на Донеччині загинув 17-річний хлопець.