ОВА: у Запорізькій області окупанти пропонують за сім-карту дешевий бензин

В окупованих населених пунктах Запорізької області за сім-картки українських операторів пропонують дешевий бензин, повідомляє Корреспондент.

Про це повідомляють у Запорізькій ОВА.

"За словами жителів окупованої Василівки, російські військові в місті намагаються виміняти одну сім-карту українського мобільного оператора на бензин вартістю 15 грн за літр. телефонів немає, зв'язку – теж”, – йдеться у повідомленні ОВА.

Раніше повідомлялося, що в Луганській області не залишилося жодної чинної та непошкодженої автозаправної станції.