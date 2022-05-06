ОВА: у Запорізькій області окупанти пропонують за сім-карту дешевий бензин
В окупованих населених пунктах Запорізької області за сім-картки українських операторів пропонують дешевий бензин, повідомляє Корреспондент.
Про це повідомляють у Запорізькій ОВА.
"За словами жителів окупованої Василівки, російські військові в місті намагаються виміняти одну сім-карту українського мобільного оператора на бензин вартістю 15 грн за літр. телефонів немає, зв'язку – теж”, – йдеться у повідомленні ОВА.
Раніше повідомлялося, що в Луганській області не залишилося жодної чинної та непошкодженої автозаправної станції.