Німеччина передасть Україні сім самохідних гаубиць PzH 2000

Міністр оборони Німеччини Крістіна Ламбрехт підтвердила передачу Німеччиною 7 самохідних артилерійських установок (САУ) PzH 2000 зі складів Бундесверу. Про це вона заявила в п'ятницю під час візиту до Словаччини, повідомляє Deutsche Welle.

За словами голови відомства, Україна отримає машини, які зараз перебувають на ремонті, і бундесвер їх наразі терміново не потребує.

Міністр також зазначила, що Німеччина навчить українських військових поводження з цим САУ.