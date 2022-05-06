Подоляк: окупанти готують у Маріуполі "парад полонених" на 9 травня
Російські окупанти готують у Маріуполі "парад полонених" на 9 травня. Про це у своєму Twitter написав радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.
"24 серпня 2014 року в Донецьку відбувся „парад полонених“. Тоді 50 бійців ЗСУ провели вулицями міста, закидаючи сміттям. Через 8 років Кремль вирішив повторити „виставу“ 9 травня в Маріуполі", — написав він.
За його словами, для цього, крім військовополонених, планують перевдягати у форму цивільних.
"Це демонстративна насмішка з боку Росії над Женевською конвенцією. Україна фіксує кожного, хто займається приниженням та катуванням наших полонених. Зараз Книга катів оновлюється, але одного дня імена з неї почнуть викреслювати", — написав він.
Подоляк додав, що ці злочини не матимуть строку давності.