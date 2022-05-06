Подоляк: окупанти готують у Маріуполі "парад полонених" на 9 травня

Російські окупанти готують у Маріуполі "парад полонених" на 9 травня.﻿ Про це у своєму Twitter написав радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

"24 серпня 2014 року в Донецьку відбувся „парад полонених“. Тоді 50 бійців ЗСУ провели вулицями міста, закидаючи сміттям. Через 8 років Кремль вирішив повторити „виставу“ 9 травня в Маріуполі" , — написав він.

За його словами, для цього, крім військовополонених, планують перевдягати у форму цивільних.

"Це демонстративна насмішка з боку Росії над Женевською конвенцією. Україна фіксує кожного, хто займається приниженням та катуванням наших полонених. Зараз Книга катів оновлюється, але одного дня імена з неї почнуть викреслювати" , — написав він.

Це демонстративна насмішка з боку Росії над Женевською конвенцією. Україна фіксує кожного, хто займається приниженням та катуванням наших полонених. Зараз Книга катів оновлюється, але одного дня імена з неї почнуть викреслювати. Ці злочини не матимуть строку давності. (2/2) — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) May 6, 2022

Подоляк додав, що ці злочини не матимуть строку давності.