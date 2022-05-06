ОК "Південь": росіяни вдарили по Миколаївщині "Смерчами" та "Москітами"

По Миколаївщині російські загарбники завдали ударів системами залпового вогню «Смерч» та ракетою типу «Москіт», повідомляє Укрінформ.

Про це повідомляє Оперативне командування "Південь" у Фейсбуці.

«По Миколаївщині супротивник знову завдав ударів системами залпового вогню «Смерч» та вдарив ракетою типу «Москіт». Постраждалих серед місцевого населення немає», – йдеться у повідомленні.

Зазначається також, що на тимчасово окупованих територіях Херсона та Миколаєва продовжуються агітаційні заходи рашистів щодо впровадження влади колаборантів. Противник продовжує тактику закріплення на позиціях без активних дій, але зосереджує зусилля на вогневому ураженні вздовж лінії зіткнення.

Для коригування вогню артилерії використовують безпілотники-розвідники. Українські військові за добу зменшили ворожу орду на 24 рашисти, а до ранкових результатів знищеної техніки та озброєння додали 2 «Орлани».