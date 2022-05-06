McDonald's закрив усі заклади в Україні до кінця війни

Ресторани мережі McDonald’s, які припинили працювати в усій Україні з першого дня війни, не працюватимуть до завершення бойових дій. Усі продукти, які зберігались в ресторанах мережі, передали в гуманітарні штаби, повідомляє Zaxid.net.

Про це йдеться у відповіді пресслужби компанії "МакДональдз".

Зараз компанія займається гуманітарною допомогою та продовжує виплачувати зарплати 10 000 своїм працівникам в Україні.

Як вказано у відповіді компанії, заклади мережі фастфуду будуть лишатимуться зачинені по всій країні, "допоки зберігатимуться загрози атак".

Водночас у компанії повідомили, що переорієнтували свої сили на гуманітарну допомогу Україні.

"Із ресторанів, у яких це було безпечно зробити, вже передано міськрадам понад 58 тонн продукції на загальну суму понад 50 млн грн на потреби цивільного населення та захисників. Крім того, компанія продовжує організовувати поставки в гуманітарні штаби" , – повідомили у "МакДональдз".

Як вказано у повідомленні пресслужби компанії, благодійна організація "Фундація Дім Рональда МакДональда" облаштувала центр дитячої кардіології, який переїхав з Києва до Львова та мобільну амбулаторію для людей, які перетинають кордон.

Через усі гуманітарні проєкти "Фундація Дім Рональда МакДональда" уже надала допомогу на понад 4,5 млн грн.

Водночас компанія відзначила, що продовжує виплачувати заробітну плату працівникам в Україні у повному обсязі та податки державі.

Загалом мережа ресторанів фастфуду MacDonald’s в Україні налічує понад 110 закладів.