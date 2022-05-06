Посол України відмовився вибачатися за "скривджену ковбасу" перед Шольцем

Посол України в Німеччині Андрій Мельник відмовився від вибачень за свої суперечливі заяви на адресу федерального президента Франка-Вальтера Штайнмаєра і канцлера Олафа Шольца. Останнього він називав "скривдженою ліверною ковбасою", пише Ілона Свиридова, РБК-Україна.

"Мова йде не про вибачення, а про правильну політику в наші дні" , - зазначив Мельник.

Зазначимо, днями він різко розкритикував канцлера Шольца за те, що той відмовився від поїздки в Україну, пояснивши своє рішення тим, що Київ відмовився приймати Штайнмаєра через його проросійську політику в минулому. Зокрема, за словами Мельника, канцлеру не слід розігрувати "ображену ліверну ковбасу", оскільки це недержавна поведінка.

Вираз "скривджена ліверна ковбаса" (beleidigte leberwurst) є фразеологізмом, що означає людину, яка образилася без причини.

Нагадаємо, у квітні стало відомо, що українська влада відмовилися приймати Штайнмаєра в Києві разом з президентами країн Балтії та Польщі, які приїжджали висловити підтримку на тлі російського вторгнення. У зв'язку з цим в Німеччині навіть вимагали вибачень.

На початку травня, мабуть, скандал вдалося залагодити, відбулася телефонна розмова Штайнмаєра і президента України Володимира Зеленського, і сторони домовилися залишити минуле позаду.