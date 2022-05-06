Угорщина зажадала п'ятирічного відстрочення від санкцій ЄС проти нафти РФ

Прем’єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що півсторічного виключення з санкцій ЄС проти російської нафти недостатньо, потрібні 5 років.﻿ Про це він сказав у ефірі Kossuth Radio, із посиланням на Hirado.hu, повідомляє Європейська правда.

За словами Орбана, застосування нафтового ембарго до кінця 2023 року також не є відповіддю, оскільки в Угорщині доведеться перевести НПЗ на переробку інших видів нафти, що коштуватиме сотні мільярдів форинтів.

"Єврокомісія просить нас реформувати нашу систему, а потім отримувати в цій системі нафту дорожчу, ніж ми зараз купуємо. Прийняття цієї пропозиції означатиме, що від моменту до моменту це буде коштувати 700 форинтів за бензин і 800 форинтів за дизельне паливо, а промислові підприємства будуть близькі до банкрутства" , – додав прем’єр.

Нинішня пропозиція створює проблему і нічого не робить для її вирішення, що є неприйнятним для угорських інтересів, сказав Віктор Орбан.

За словами Віктора Орбана, трансформацію угорської енергетичної системи можна оцінити в близько тисячу мільярдів форинтів, і на це знадобиться щонайменше п’ять років, тому півтора року це замало.