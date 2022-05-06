Німеччина готова допомогти країнам ЄС без виходу до моря отримати СПГ

Німеччина проявить солідарність з країнами Європейського Союзу, які шукають альтернативи російському газу та нафті, допомагаючи східним державам без портів у Північному або Балтійському морях отримати скраплений природний газ (СПГ), повідомляє Українська правда.

Про це заявив канцлер ФРН Олаф Шольц.

Виступаючи після зустрічі з прем’єр-міністром Чехії Петром Фіалою, Шольц сказав, що багато країн зіткнулися з навіть більшою проблемою, ніж Німеччина, у зменшенні залежності від імпорту російської енергії.

За словами Фіали, імпорт російського газу, який надходить через трубопровід, становить понад 90% споживання газу в Чехії, яка не має виходу до моря.

"Ми повинні бути готові допомогти країнам, які не мають прямого виходу до Північного чи Балтійського моря, і які повинні розраховувати на нашу співпрацю з ними" , – сказав Шольц.

Раніше в четвер Німеччина вжила заходів для збільшення імпорту СПГ, орендувавши чотири плавучі установки для зберігання та регазифікації та вибравши Північноморський порт Вільгельмсгафен як перший перевантажувальний вузол.

Окремо, Німеччина почала заповнювати величезне газове сховище в Редені, яке раніше використовував "Газпром".