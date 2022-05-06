Bloomberg: ЄС пропонує звільнити три країни від нафтового ембарго РФ до 2024 року

Європейський союз запропонував передбачити для Угорщини, Словаччини та Чехії можливість купувати російську нафту до 2024 року, повідомляє Новое время.

Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела.

Решта держав-членів припинить імпорт до кінця цього року, як пропонувалося спочатку. При цьому імпорт сирої нафти припиниться за шість місяців, а нафтопродуктів — за вісім місяців.

Угорщина, Словаччина та Чехія сильно залежать від російської нафти, але на них припадає відносно невелика частина її імпорту до ЄС.

Відповідно до плану, ці три країни не зможуть продавати нафту, що імпортується, іншим.

Виняток для Чехії може бути скорочений, якщо роботи на Трансальпійському трубопроводі розпочнуться вчасно.