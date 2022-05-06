ГУР: депортованих погрозами змушують приймати "громадянство" ОРЛО

В окупованому місті Сорокіне на Луганщині почали процеси оформлення "паспортів "ЛНР" щодо українських громадян переміщених із нещодавно захоплених територій.﻿ Про це повідомляє прес-служба﻿ Головного управління розвідки при Міністерстві оборони України, повідомляє Украинская правда.

"Люди позбавлені домівок, майна і грошей. Тож вимушені погоджуватись на ці умови, адже тільки так можливо отримати виплати в рублях, продуктові набори та медичну допомогу", – розповіли в ГУР.

Крім того, повідомляється, що з людьми проводяться "профілактичні бесіди" .

"У разі відмови від громадянства псевдореспубліки люди втрачають будь-які засоби до існування й до них буде застосовано репресивні заходи", – додали в розвідці.

Також зазначається, що наразі більшість співробітників так званих "правоохоронних органів ЛНР" відправлено в зону бойових дій на території Донецької, Запорізької, Херсонської областей.