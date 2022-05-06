ГУР: депортованих погрозами змушують приймати "громадянство" ОРЛО
В окупованому місті Сорокіне на Луганщині почали процеси оформлення "паспортів "ЛНР" щодо українських громадян переміщених із нещодавно захоплених територій. Про це повідомляє прес-служба Головного управління розвідки при Міністерстві оборони України, повідомляє Украинская правда.
"Люди позбавлені домівок, майна і грошей. Тож вимушені погоджуватись на ці умови, адже тільки так можливо отримати виплати в рублях, продуктові набори та медичну допомогу", – розповіли в ГУР.
Крім того, повідомляється, що з людьми проводяться
"профілактичні бесіди".
"У разі відмови від громадянства псевдореспубліки люди втрачають будь-які засоби до існування й до них буде застосовано репресивні заходи", – додали в розвідці.
Також зазначається, що наразі більшість співробітників так званих "правоохоронних органів ЛНР" відправлено в зону бойових дій на території Донецької, Запорізької, Херсонської областей.
"Через це, зокрема, з 1 травня патрульні підрозділи «народної міліції ЛНР» вимушені зупинити перевірки приватного автотранспорту та особистих документів на блок-постах поблизу Сорокіне", – підкреслили в ГУР.