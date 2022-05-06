Шмигаль: Росія може оголосити війну Україні 9 травня

Російська Федерація має намір оголосити Україні повноцінну війну. Для цього обрали символічну дату 9 травня, повідомляє УНІАН.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"За даними партнерських спецслужб у Росії є такі наміри 9 травня оголосити повноцінну війну. Такі розмови, ми розуміємо, що є, такі можливості обговорюються у вищому політичному керівництві, за даними партнерських спецслужб" , - зазначив політик.

За його словами, поки ще точно невідомо, чи оголосить президент РФ Володимир Путін війну.