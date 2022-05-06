НБУ схвалив план дій для банків, які опинилися в тимчасовій окупації

Національний банк підготував спеціальний порядок дій для банків, які опинилися на тимчасово окупованій Росією території України, повідомляє Економічна правда.

Про це йдеться у постанові на сайті регулятора.

Так, згідно з постановою, банки самостійно ухвалювати рішення щодо тимчасового припинення роботи на таких територіях з огляду на пріоритетність безпеки життя та здоров’я працівників та клієнтів банку.

Також вони можуть мінімізовувати запаси готівки шляхом завантаження банкоматів та видачу готівки з каси клієнтам.

За технічної можливості банкам рекомендують забезпечити приймання торговцями безготівкових платежів, передбачити можливість отримання громадянами готівки на касах через безготівкову оплату, а також продовжувати й надалі обслуговувати своїх клієнтів дистанційно.

Зазначається, що українські банки здійснюють безготівкові платежі до "настання обставин, що унеможливлюють їхнє проведення".

Після деокупації банки якнайшвидше мають відновити роботу відділень, забезпечити проведення безготівкових платежів та поповнення банкоматів.