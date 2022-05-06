У Нідерландах осквернили військове кладовище: МЗС засудило вандалізм
У нідерландському місті Неймеген невідомі осквернили військове кладовище, розмалювавши його українськими прапорами та нацистськими символами. Міністерство закордонних справ України засудило акт вандалізму. Про це, із посиланням на МЗС, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.
Зазначається, що 4 травня у Нідерландах вшановують пам'ять усіх загиблих у Другій світовій війні, а 5 травня відзначають День звільнення Нідерландів від нацистів. Напередодні на військовому кладовищі Йонкербос невідомі здійснили акт вандалізму. На могилах і пам'ятниках зловмисники нанесли українські прапори, свастику та слово "Azov".
У МЗС впевнені, що це провокація, яка повинна була дискредитувати Україну. У відомстві засудили акт вандалізму.
"Ми рішуче засуджуємо акт вандалізму, скоєний на військовому кладовищі Йонкербос у Неймегені, Нідерланди. Вважаємо цей акт жорстокою образою пам’яті жертв Другої світової війни та провокацією, у тому числі проти України", - ідеться в повідомленні.