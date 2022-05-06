У Нідерландах осквернили військове кладовище: МЗС засудило вандалізм

У нідерландському місті Неймеген невідомі осквернили військове кладовище, розмалювавши його українськими прапорами та нацистськими символами. Міністерство закордонних справ України засудило акт вандалізму.﻿ Про це, із посиланням на МЗС, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

Зазначається, що 4 травня у Нідерландах вшановують пам'ять усіх загиблих у Другій світовій війні, а 5 травня відзначають День звільнення Нідерландів від нацистів. Напередодні на військовому кладовищі Йонкербос невідомі здійснили акт вандалізму. На могилах і пам'ятниках зловмисники нанесли українські прапори, свастику та слово "Azov".

У МЗС впевнені, що це провокація, яка повинна була дискредитувати Україну. У відомстві засудили акт вандалізму.