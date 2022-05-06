Lloyd's List: найбільша судноплавна компанія РФ продає третину флоту через санкції

Велика російська судноплавна компанія Совкомфлот готується продати третину свого флоту через санкції, повідомляє Новое время.

Про це пише профільне видання Lloyd's List.

Зокрема, компанія виставила на продаж 40 зі 121 своїх судів. У компанії частково підтвердили цю інформацію. Придбанням суден цікавляться покупці з Дубаї та Китаю.

За даними видання, чотири окремі фінансові та юридичні чиновники, які безпосередньо залучені до окремих угод, підтвердили, що продаж судів єдиним блоком йде повним ходом, і з кожним днем ​​їх стає дедалі більше.

Як пише видання, банки ЄС та Британії мають припинити всі операції із Совкомфлотом після 15 травня. До цього часу Совкомфлот має погасити невиплачені кредити, тому й розпродує суди.

Раніше повідомлялося, що уряд Болгарії ввів заборону на захід у свої порти для російських судів у рамках санкцій, схвалених Євросоюзом.