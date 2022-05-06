Глави МЗС Литви, Латвії та Естонії приїхали до Києва

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичус та міністр закордонних справ Естонії Ева-Марія Лийметс прибули до Києва з робочим візитом, повідомляє Новое время.

"Відвідую Київ з латвійським та естонською колегами. Цього разу ми також говоримо про відновлення, реставрацію та статус кандидата в ЄС для України. Квітучий Київ нагадує, що країна готова до світлого майбутнього" , - написав у своєму Twitter Ландсбергіс.

За словами його колеги з Естонії Лийметс, міністри країн Балтії перебувають в Україні, щоб продемонструвати непохитну підтримку українському народу та обговорити інші способи, якими можна допомогти країні.