ОВА: окупанти активніше застосовують авіацію та артилерію у Запорізькій області
Російські окупанти почали активно застосовувати авіацію та артилерію у Запорізькій області, повідомляє Новое время.
Про це йдеться в повідомленні Запорізької ОВА.
"Донедавна на Запорізькому напрямку ворог активних бойових дій не вів, але здійснював вогневий вплив, аби обмежити дії наших військ та знищити наші артилерійські підрозділи", - йдеться у повідомленні.
6 травня близько 11:00 окупанти активно застосували авіацію та артилерію по Гуляйполю.
Масованими артобстрілами російська армія знищує мирну інфраструктуру Оріхова, завдають ракетних та авіаударів.