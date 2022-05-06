ОВА: окупанти активніше застосовують авіацію та артилерію у Запорізькій області

Російські окупанти почали активно застосовувати авіацію та артилерію у Запорізькій області, повідомляє Новое время.

Про це йдеться в повідомленні Запорізької ОВА.

"Донедавна на Запорізькому напрямку ворог активних бойових дій не вів, але здійснював вогневий вплив, аби обмежити дії наших військ та знищити наші артилерійські підрозділи" , - йдеться у повідомленні.

6 травня близько 11:00 окупанти активно застосували авіацію та артилерію по Гуляйполю.

Масованими артобстрілами російська армія знищує мирну інфраструктуру Оріхова, завдають ракетних та авіаударів.